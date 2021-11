Токио, , 13:40 — REGNUM Netflix опубликовал тизер-трейлер второго сезона аниме-сериала «Ультрамен». Ролик был выложен 9 ноября на YouTube-канале Netflix Anime.

Пульт Netflix Brian Cantoni

Реализацией проекта руководят известные аниматоры Кенджи Камияма («Спящая принцесса», Ghost in the Shell: Stand Alone Complex Solid State Society,"Восточный Эдем) и Синдзи Арамаки («Яблочное зёрнышко», «Звёздный десант: Вторжение», «Космический пират Харлок»). Продолжение сериала Netflix выложит на своём сайте «весной 2022 года».

Напомним, премьера первого сезона «Ультрамена» состоялась на Netflix 1 апреля 2019 года. Оригинальное одноимённое шоу выходило в эфир японского телеканала Tokyo Broadcasting System с 17 июля 1966 года по 9 апреля 1967-го.

