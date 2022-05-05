Кожевниковский район, Томская область, 9 ноября, 2021, 13:40 — ИА Регнум. Двое подростков задержаны в Томской области по подозрению в убийстве односельчанина-пенсионера. Об этом ИА REGNUM сообщили 9 ноября в региональном следственном управлении СКР.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Наручники

В одном из сёл Кожевниковского района 4 ноября в квартире жилого дома было обнаружено тело 75-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Уголовное дело по данному факту возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

Подозреваемые задержаны. Ими оказались двое несовершеннолетних сельчан (2005 г. р. и 2006 г. р.). Они заявили, что проникли в квартиру потерпевшего, чтобы похитить имущество.

Злоумышленники связали мужчину, избили его, в том числе нанесли удары металлическим предметом. Завладев имуществом, подростки скрылись.

В ближайшее время задержанным будет предъявлено обвинение. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Курске возбуждено уголовное дело против подростка, подозреваемого в убийстве собственной матери.

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