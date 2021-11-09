Манагуа , , 13:40 — REGNUM Примеры нового наступления фашизма в Европе повсюду — от карантинных мер насильственного и сегрегационного свойства до волюнтаристского разделения регионов и народов на тех, которые имеют право на самоопределение, и тех, которые такого права не имеют, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 9 ноября, комментируя высказывания президента Никарагуа Даниэля Ортеги.

Даниэль Ортега Bolsadenoticias.com.ni

Как сообщалось ранее, Ортега заявил, что большинство парламентариев в ЕС «являются фашистами и нацистами«, и у них много ненависти «к народам, которые борются за независимость«. Так он прокомментировал отказ ЕС признать выигранные Ортегой выборы в Никарагуа демократическими и легитимными.

« Даниэль Ортега — это легенда, опытнейший политик и мудрый государственный деятель. Очень важно выделить главное в его высказывании. А главное — это то, что Европейский союз сегодня управляется «фашистским большинством», что большинство парламентариев в Европейском парламенте «являются фашистами и нацистами», что они руководствуются «ненавистью к народам, которые борются за независимость».

Стоит к этим мыслям Даниэля Ортеги прислушаться, ведь примеры нового наступления фашизма в Европе повсюду — от карантинных мер насильственного и сегрегационного свойства до волюнтаристского разделения регионов и народов на тех, которые имеют право на самоопределение (Косово), и тех, которые такого права не имеют (Крым, Донбасс).