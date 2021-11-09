Возрождение фашизма в Европе видно даже из Латинской Америки
Манагуа , 9 ноября, 2021, 13:40 — ИА Регнум. Примеры нового наступления фашизма в Европе повсюду — от карантинных мер насильственного и сегрегационного свойства до волюнтаристского разделения регионов и народов на тех, которые имеют право на самоопределение, и тех, которые такого права не имеют, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 9 ноября, комментируя высказывания президента Никарагуа Даниэля Ортеги.
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Даниэль Ортега
Как сообщалось ранее, Ортега заявил, чтобольшинство парламентариевв ЕС «являются фашистами и нацистами», и у них многоненависти«к народам, которые борются за независимость». Так он прокомментировал отказ ЕС признать выигранные Ортегой выборы в Никарагуа демократическими и легитимными.
«Даниэль Ортега — это легенда, опытнейший политик и мудрый государственный деятель. Очень важно выделить главное в его высказывании. А главное — это то, что Европейский союз сегодня управляется «фашистским большинством», что большинство парламентариев в Европейском парламенте «являются фашистами и нацистами», что они руководствуются «ненавистью к народам, которые борются за независимость».
Стоит к этим мыслям Даниэля Ортеги прислушаться, ведь примеры нового наступления фашизма в Европе повсюду — от карантинных мер насильственного и сегрегационного свойства до волюнтаристского разделения регионов и народов на тех, которые имеют право на самоопределение (Косово), и тех, которые такого права не имеют (Крым, Донбасс).
Многие этого не хотят видеть, но именно в этом и состоит глубинная суть происходящего сегодня в мире: в новом наступлении фашизма как «открытой террористической диктатуры наиболее реакционных, наиболее шовинистических, наиболее империалистических элементов финансового капитала». Болгарский коммунист Георгий Димитров, один из лидеров мирового коммунистического движения, дал это определение фашизму более восьмидесяти лет тому назад, но оно, как мы видим, актуально до сих пор», — отметил Михаил Демурин.