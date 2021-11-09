Белгород, , 14:03 — REGNUM В Белгородской области 9 ноября подтверждено 335 новых случаев заражения коронавирусом, что на два больше, чем выявлено сутками ранее. Выписаны после выздоровления 317 человек, скончались пятеро, в том числе жительница Волгоградской области 1953 года рождения. На вакцинацию за сутки подано 3 165 заявок, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Пустая палата Дарья Драй © ИА REGNUM

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Всего в Белгородской области выявлено 65 592 носителя инфекции. Справились с заражением 54 136 человек, скончались от осложнений 1 353 пациента.

В стационарах находятся 3 417 человек, лечатся амбулаторно 6 686 жителей, на самоизоляции — 27 243 белгородца.

Полный курс вакцинации прошли 766 085 человек, всего записался на прививки 856 361 житель.