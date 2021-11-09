Москва, , 13:36 — REGNUM В Москве более 93,3% оставшихся без родителей детей воспитываются в приёмных семьях. Об этом 9 ноября сообщила вице-мэр столицы Анастасия Ракова.

Томас Бенуа. Дети сироты. 1885

«Благодаря комплексной работе города в рамках социальной политики более 93,3% детей-сирот воспитываются в приёмных семьях. Мы прекрасно понимаем, что родителям, которые хотят взять ребенка на попечение, нужна поддержка — как психологическая, так и материальная», — рассказала заместитель мэра.

По её словам, в городе действует 35 школ приёмных родителей. В 2022 году планируется открыть ещё четыре школы.

Ракова рассказала, что за последние три года в школах для приёмных родителей прошли обучение 6,5 тысячи человек. По её мнению, такие школы являются эффективным инструментом помощи в опеке. При этом прохождение курса является обязательным для опекунов, не являющихся близкими родственниками ребёнка.