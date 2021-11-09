Калуга, , 13:46 — REGNUM Калужский районный суд отказал прокурору области в иске с требованием взыскать с бывшего министра здравоохранения области Алана Цкаева 6 миллионов 819 тыс. рублей, которые ему выплатили в качестве премии, сообщили 9 ноября корреспонденту ИА REGNUM в надзорном ведомстве.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

По мнению прокуратуры, сумма премии, выплаченной из регионального бюджета, является незаконной, беспрецедентно высокой (в 170 раз превышающей размер стандартной премии) и необоснованной в условиях отсутствия достаточных финансовых ресурсов на решение социально значимых вопросов, имеющихся в области. Однако суд в иске отказал «в связи с добросовестностью действий получателя премии, значительным личным вкладом в развитие здравоохранения области, высокие результаты работы в должности главного врача калужской городской клинической больницы скорой медицинской помощи им. К.Н. Шевченко».

С правовой позицией суда прокуратура Калужской области не согласилась и планирует обратиться в апелляционную инстанцию.

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