Нальчик, , 13:36 — REGNUM В Кабардино-Балкарии установлен факт работы в органах МВД по поддельному диплому. Его предоставила при трудоустройстве одна из сотрудников ведомства, дослужившаяся за время работы до должности начальника отделения по вопросам миграции ОМВД России по Урванскому району.

Диплом о высшем образовании Mil.ru

В отношении экс-сотрудника полиции было возбуждено уголовное дело о приобретении и использовании заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

В настоящее время уголовное дело расследовано и направлено в суд. Из его подробностей известно, что жительница Кабардино-Балкарии с целью трудоустройства в МВД по КБР купила поддельный диплом, из которого следовало, что она получила высшее образование по специальности «Бухгалтерский учет и аудит». Предоставив его в 2002 году в отдел кадров, она устроилась на работу в органы внутренних дел и проработала в МВД и УФМС почти 20 лет.