Москва, 9 ноября, 2021, 13:35 — ИА Регнум. Проблема с доставкой грузов на Дальний Восток связана с пандемией, эта тема находится на контроле у президента России Владимира Путина, заявил 9 ноября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Да, мы знаем, что есть определенная логистическая проблема, вызванная развивающимся в последние недели международным логистическим кризисом, — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос. — Это постковидное проявление мировой экономики».

Представитель Кремля добавил, что «по линии правительства меры принимаются, и, конечно же, этот вопрос на контроле у президента».

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