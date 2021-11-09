Подгорица, 9 ноября, 2021, 13:35 — ИА Регнум. Доходы бюджета Черногории с января по конец сентября 2021 выше запланированных, а за девять месяцев дефицит госбюджета сократился до 1,4 процента валового внутреннего продукта (ВВП) и составляет 64,7 миллиона евро.

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Минфин сообщил, что дефицит бюджета составил 108,6 миллиона евро, что на 62,7 процента меньше запланированного."Девятимесячный дефицит ниже на 268,2 миллиона евро или 80,6 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года», — говорится в заявлении. По оценке министерства, сбор доходов, превышающий запланированный за девять месяцев, является показателем успешности летнего туристического сезона, а также улучшения налоговой дисциплины за счет внедрения электронной фискализации налоговых регистров.