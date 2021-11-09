Санкт-Петербург, , 13:34 — REGNUM Рыночная конъюнктура в настоящее время очень благоприятна для первичного размещения акций российскими компаниями. Об этом 9 ноября заявил инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов на телеканале «Россия 24».

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«Рыночная конъюнктура, в общем, благоприятна. В мире избыточная финансовая ликвидность — ФРС пока не форсирует процесс сворачивания монетарных стимулов, кроме того, (наблюдаются) высокие цены на нефть, из-за чего инвесторы благоволят российским компаниям», — заявил Суверов.

«Буквально бум IPO российских компаний на бирже. Российские компании имеют, как правило, невысокую долговую нагрузку и высокую рентабельность», — указал он.