Санкт-Петербург, 9 ноября, 2021, 13:33 — ИА Регнум. «Зенит» оспорит удаление полузащитника Клаудиньо в матче 14-го тура Российской премьер-лиги с «Уралом». Об этом 9 ноября сообщает ТАСС.

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Зенит» Клаудиньо (справа)

Отмечается, что «Зенит» планирует обратиться в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) при президенте Российского футбольного союза (РФС).

Матч прошёл в Екатеринбурге 7 ноября и завершился со счётом 0:0. На 51-й минуте Клаудиньо получил прямую красную карточку за грубый фол.

«Зенит» подаст протест на красную карточку. Указано, что Клаудиньо пытался сыграть в мяч, делая подкат спереди, и не преследовал цели сыграть грубо.