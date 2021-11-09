Пермь, 9 ноября, 2021, 13:33 — ИА Регнум. В Пермском крае на железнодорожной станции Всеволодо — Вильва в ходе прокурорской проверки выявлен опасный мост. Надзорное ведомство потребовало сноса сооружения. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Enigma Железнодорожная станция

Разрушающийся надземный пешеходный переход угрожал безопасности движения поездов, а также жизни и здоровью людей. В судебном порядке прокуратура потребовала от собственника инженерного сооружения сноса аварийного объекта.

Суд удовлетворил исковые требования. В настоящее время работы по демонтажу пешеходного моста завершены.