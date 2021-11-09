Санкт-Петербург, , 13:47 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов потребовал от муниципального совета МО «Морской» рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата этого муниципалитета Ольги Галкиной. В 2011—2016 годах она была депутатом Заксобрания Петербурга, а затем — помощником бывшего депутата Заксобрания Максима Резника, находящегося под домашним арестом по делу о наркопреступлении.

Ольга Галкина в бытность депутатом Заксобрания Петербурга Assembly.spb.ru

По данным губернатора, в своей декларации о доходах за 2019 год Галкина указала недостоверные или неполные сведения.

По словам самой Галкиной, причиной претензий к ней, ранее уже предъявленных прокуратурой, стали переводы на ее банковскую карту с карты ее гражданского мужа, брак с которым официально не зарегистрирован, однако в этом союзе родилось уже двое детей и ведётся общее хозяйство.

Кроме того, по словам Галкиной, которые приводит издание «Закс.ру», проверяющие органы нашли расхождение в метраже квартиры, в которой доля принадлежит депутату, и деньги на ее «детской карте», счет на которой открыт в связи с рождением ребенка. Галкина намерена доказать в суде несостоятельность претензий Смольного.

«Заседание совета, на котором рассмотрят вопрос о ее полномочиях, еще не назначено, — отмечает источник. — Для принятия решения о лишении мандата необходимы как минимум шесть голосов».

Напомним, года депутат Госдумы, единоросс Виталий Милонов и в то время кандидат в депутаты Заксобрания Петербурга Ольга Галкина вступили в открытый конфликт в ходе подсчета голосов избирателей, отданных на выборах 17−19 сентября 2021 года. Инцидент произошел утром 20 сентября в здании администрации Московского района Петербурга и сопровождался взаимными оскорблениями.

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