Лакония, , 13:33 — REGNUM Землетрясение силой 4,3 балла по шкале Рихтера произошло 9 ноября в греческом регионе Лакония. Об этом передает AMNA.

Землетрясение Yaelo

По данным Института геодинамики Афинской национальной обсерватории, эпицентр землетрясения находился в восьми километрах к юго-востоку от города Неаполис на глубине 47 километров.

Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр сообщил, что землетрясение магнитудой 4,0 по шкале Рихтера, а его эпицентр находился вблизи общин Айос Николаос и Веланидия.