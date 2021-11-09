Таллин, 9 ноября, 2021, 13:29 — ИА Регнум. В понедельник, 8 ноября, в Эстонии в среднем мегаватт-час электроэнергии стоил 107,68 евро, что почти в три с половиной раза больше, чем днем ранее. Об этом сообщил местный портал Postimees со ссылкой на данные Биржи северных стран Nord Pool.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электричество

В отдельные часы биржевая цена поднималась до заоблачных 283,39 евро. Как отметили эксперты, если зачастую цена на электроэнергию у северных соседей в Финляндии ниже, чем в Эстонии, то 8 ноября им пришлось заплатить такую же цену.

Биржевая цена на электроэнергию нынешней осенью установила несколько новых рекордов, достигнув 7 октября 2021 года 178,4 евро. Предыдущий рекорд был зафиксирован 15 сентября, когда цена была 160,36 евро.

Средняя цена в октябре составила 105,61 евро, что в 2,8 раза больше, чем годом ранее, когда среднемесячная биржевая цена составляла 37,62 евро.