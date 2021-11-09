Санкт-Петербург, , 13:29 — REGNUM Санкт-Петербургская биржа планирует привлечь российских инвесторов к первичному размещению акций на своей площадке, для начала организовав собственное IPO. Об этом 9 ноября заявил генеральный директор ПАО «СПБ Биржа» Роман Горюнов на телеканале «Россия 24».

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«Мы уже достигли достаточно высокой ликвидности, продемонстрировали высокие темпы роста объёма торгов и ликвидности. Хотим показать, что эмитенты могут использовать нашу площадку не только для вторичного обращения акций, но и для привлечения капитала российских компаний», — заявил Горюнов.

«Мы хотим стать первой компанией, которая проведёт IPO на «СПБ Бирже», — указал он.

Отметим, что Санкт-петербургская биржа в ходе первичного размещения акций на собственной площадке планирует привлечь 150 млрд долларов.