Тбилиси, 9 ноября, 2021, 13:29 — ИА Регнум. Президент Грузии Саломе Зурабишвили прибыла на Кипр с официальным визитом. Об этом 9 ноября сообщает пресс-служба главы грузинского государства.

Саломе Зурабишвили

Сообщается, что программой визита предусмотрены встречи Зурабишвили с президентом Республики Кипр Никосом Анастасиадисом. После переговоров главы государств выступят перед представителями СМИ.

Кроме того, грузинский президент встретится с главой парламента республики Анитой Деметриос, а также архиепископом Кипра Хризостомом Вторым.

Стоит отметить, что это — первый визит Зурабишвили на Кипр в статусе президента Грузии. Дипотношения республики установили в 1992 году. Грузия открыла посольство в Никосии в 2005 году.