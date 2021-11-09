Москва, , 13:29 — REGNUM Ситуация на белорусско-польской границе вызывает тревогу. Россия внимательно наблюдает за ситуацией и надеется, что обстановка на границе не примет формы, которые будут угрожать безопасности РФ. Об этом 9 ноября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Ситуация, безусловно, напряжённая, тревожная, — отметил официальный представитель Кремля. — И, конечно, в данной ситуации самое главное, всё-таки, жизнь и здоровье тех людей, большого количества людей, которые скопились у границы».

»Мы надеемся, что никоим образом это не примет формы, которые будут являться угрозой для нашей безопасности», — добавил Песков.

Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что Москва и Минск находятся в постоянном контакте по поводу этой ситуации «по всем возможным каналам, в том числе по каналам специальных служб».

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«Но еще раз повторяю — это проблема, реальная проблема, которая касается в данном случае Белоруссии и Польши. А мы, разумеется, весьма обеспокоены в этой связи», — сказал Песков, призвав стороны к ответственному поведению.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в министерстве обороны Белоруссии заявили, что обвинения со стороны Польши якобы в нарушениях границы белорусскими военными и в их причастности к миграционному кризису бездоказательны. В ведомстве добавили, что министерство национальной обороны Польши «не нацелено на конструктивное разрешение вопроса и намеренно выводит сложившуюся конфликтную ситуацию на политический уровень».