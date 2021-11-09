Афины , , 13:32 — REGNUM Те, кто «фантазирует» о возможном локдауне и закрытом обществе в Греции, оказывают очень плохую услугу стране и подрывают достоинство людей в то время, когда вакцинация достигла прогресса. Об этом заявил представитель правительства Греции Янис Эконому во время регулярного брифинга для прессы 8 ноября.

Янис Эконому (сс)Mariagiannakopoulou1994

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Эконому сказал, что пандемия началась в то время, когда национальная система здравоохранения Греции была ослаблена бездействием предыдущего правительства, в то время как нынешнее правительство ввело локдаун для контроля за распространением коронавируса и было лидером в системах отслеживания случаев заболевания.

Правительство Греции также наняло примерно 12 000 медицинских работников, сообщил Эконому в ответ на критику со стороны оппозиции, которая считает, что правительство проваливает борьбу с пандемией.

По словам Эконому, после разработки вакцины власти Греции заняли позицию в поддержку европейской программы ее поставок, организовали очень эффективную программу вакцинации и взяли на себя ведущую роль в создании европейского цифрового COVID-сертификата. Он также обратил внимание на распространение миллионов бесплатных тестов для самостоятельного анализа на коронавирус.

Правительство Греции, подчеркнул Эконому, одним из первых осознало, что подход к пандемии не может быть «строго медицинским», и запустило кампанию по информированию общественности наряду с масштабной цифровизацией государственных услуг, чтобы помочь предотвратить передачу вируса.

«Правительство придерживается взвешенной и сбалансированной стратегии: открытой экономики и общества, потому что это то, что предписывает здравый смысл и чего хочет большинство. В то же время предпринимаются усилия по расширению охвата вакцинацией и ограничению потерь среди наших собратьев», — сказал он.