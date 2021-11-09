Омск, 9 ноября, 2021, 13:27 — ИА Регнум. Перед судом предстанет ранее судимый житель города Омска, обвиняемый в изнасиловании и грабеже. Об этом ИА REGNUM сообщили 9 ноября в следственном управлении СКР по Омской области.

Publicdomainpictures.net Наручники

По данным следствия, поздно вечером 21 сентября 2021 года 36-летний омич подошёл к незнакомой молодой девушке. Она возвращалась с работы и стояла на остановке.

Мужчина пытался познакомиться с девушкой, но, услышав отказ, затащил её в кусты, изнасиловал и забрал деньги. Затем злоумышленник скрылся с места преступления.

Потерпевшая обратилась в правоохранительные органы. Она описала приметы преступника. Как выяснилось, мужчина ранее был судим за аналогичные преступления. В апреле текущего года он освободился условно-досрочно из мест лишения свободы.

Следователи установили, что подозреваемый купил билет в Москву и едет в поезде. Полицейские задержали его на одной из станций и доставили в Омск. Мужчину арестовали.

Расследование дела завершено, оно направлено в Ленинский районный суд Омска.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омске арестован мужчина, обвиняемый в покушении на изнасилование школьницы.

Читайте также: В Омске иностранец пытался изнасиловать школьницу в подъезде