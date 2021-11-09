Афины , , 13:29 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация в Греции, как и в большинстве европейских стран, продолжает ухудшаться из-за сезонности, а также из-за наличия населения без иммунитета. Об этом заявил представитель правительства Греции Янис Эконому во время регулярного брифинга для прессы 8 ноября.

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В результате, по его словам, национальная система здравоохранения находится под сильным давлением, несмотря на то, что за последние 18 месяцев она была значительно усилена.

«В нашей стране наибольшее увеличение числа случаев заболевания и госпитализаций наблюдается в районах северной Греции, где также наблюдается самый низкий охват вакцинацией. В то же время данные, ежедневно предоставляемые больницами, показывают, что девять из 10 наших сограждан, поступающих в отделения интенсивной терапии, не вакцинированы. Это подтверждает исследования, проведенные как в нашей стране, так и за рубежом, которые доказывают, что единственной безопасной и эффективной защитой от смертельной пандемии является вакцинация», — сказал Эконому.

Представитель правительства Греции сообщил, что в первую неделю ноября было зарегистрировано 149 000 новых назначений на вакцинацию, причем их число постепенно увеличивается в связи с новыми ограничениями, которые в основном нацелены на непривитых.