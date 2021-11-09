Лондон, 9 ноября, 2021, 13:54 — ИА Регнум. Томас Маркл, брат Меган Маркл извинился перед ней и её супругом, принцем Гарри. Об этом 9 ноября пишет издание StarHit.

Меган Маркл

Томас Маркл рассказал, что сожалеет о содержании письма, которое он отправил сестре накануне её свадьбы с представителем королевской семьи. «…я хочу, чтобы вы оба знали, что это исходило не от настоящего человека, которым я являюсь, а из очень темной и больной части моего сердца. Я вовсе не злой человек», — говорит он, объясняя свой поступок тем, что на него в тот момент оказывалось большое давление со стороны СМИ.

ИА REGNUM напоминает, что конфликт между Меган Маркл и её братом начался в тот момент, когда она не пригласила его на свадьбу с принцем Гарри. В ответ на это Томас Маркл написал письмо для будущего мужа сестры, в котором упомянул все её недостатки.