Ньон, Швейцария, 9 ноября, 2021, 13:26 — ИА Регнум. Российский арбитр Сергей Карасёв обслужит матч отборочного турнира чемпионата мира — 2022 по футболу между сборными Румынии и Исландии. Об этом 9 ноября сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Шуклин Евгений Сергей Карасёв

Помогать Карасёву будут лайнсмены Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Резервным рефери назначен Кирилл Левников. За систему видеоповторов VAR будут отвечать Виталий Мешков и Сергей Иванов.

Матч состоится 11 ноября в Бухаресте (Румыния).

Ранее в этом сезоне Карасёв работал на матче за Суперкубок УЕФА, в котором играли «Челси» и «Вильярреал», судил игру сборных Италии и Испании в полуфинале Лиги наций, а также обслуживал три встречи группового этапа Лиги чемпионов: «Порту» — «Ливерпуль», «Янг Бойз» — «Вильярреал» и «Спортинг» — «Бешикташ».