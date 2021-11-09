Джакарта, , 13:25 — REGNUM Губернатор Центральной Явы Ганджар Праново призвал жителей Индонезии подготовиться к стихийным бедствиям, сообщает CNN Indonesia.

Наводнение в Индонезии (сс) Seika

Ожидается, что регион Центральная Ява будет подвержен экстремальной погоде с декабря 2021 года по февраль 2022 года.

За последние недели в ряде районов произошли наводнения из-за обильных дождей. Как внезапное наводнение, обрушившееся на город Бату (Восточная Ява), и на округ Синтанг (Западный Калимантан), которое продолжается более двух недель.

Как сообщало ИА REGNUM, четыре туриста в регионе Ачех Тамианг в Индонезии пострадали в результате наводнения.

Читайте ранее в этом сюжете: В Индонезии четыре человека пострадали из-за наводнения