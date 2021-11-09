Ташкент, 9 ноября, 2021, 13:25 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 11−12 ноября совершит визит в Турцию. Об этом 9 ноября сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Иван Шилов ИА REGNUM Шавкат Мирзиёев

В Турции Мирзиёев примет участие в мероприятиях очередного саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств, которые пройдут в городе Стамбуле.

«В повестку дня предстоящей встречи на высшем уровне включены вопросы расширения многоплановых отношений в рамках Совета, прежде всего в области торговли, инвестиций, «зеленой экономики», цифровых технологий, транспорта и коммуникаций, а также культурно-гуманитарного обмена», — сообщили в пресс-службе.

По итогам саммита ожидается принятие совместных документов, направленных на повышение эффективности взаимодействия и углубление многостороннего сотрудничества по приоритетным направлениям.

«Программой пребывания главы нашего государства также предусмотрено проведение ряда двусторонних встреч в городе Стамбуле», — говорится в сообщении.

В настоящее время членами Совета являются Узбекистан, Турция, Азербайджан, Казахстан и Киргизии.