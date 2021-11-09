Сеул, , 13:23 — REGNUM За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 115 687 человек. Об этом 9 ноября сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

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По состоянию на 00:00 9 ноября в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 41 638 366 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 81,1%.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 161 647 человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 39 496 809 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 1715 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 383 407.

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