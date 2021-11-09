Магас, 9 ноября, 2021, 13:22 — ИА Регнум. В Ингушетии 8 ноября отметили День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск МВД России. По случаю этой даты власти региона оказали материальную поддержку семьям погибших силовиков, сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

Пресс-служба главы Республики Ингушетия Новый глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов

Глава субъекта Махмуд-Али Калиматов передал им денежные средства. Всего помощь получили около 400 семей. Отмечено, что поддержка оказана тем, чьи родные служили в органах в самые тяжелые для региона 2000-е годы. Им пришлось защищать молодую республику от террористической угрозы и экстремизма. Многие правоохранители тогда стали мишенью боевиков, которые организовывали целенаправленные теракты и покушения на них.

«Сегодня мы отдаем дань глубокой памяти сотрудникам органов внутренних дел и военнослужащим внутренних войск МВД, погибшим при исполнении своего служебного долга. Их мужество и героизм в деле защиты конституционного строя и, в первую очередь, интересов граждан, законности и правопорядка не оставляет равнодушным никого», — цитирует главу Ингушетии его пресс-служба.