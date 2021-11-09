Майминский район, Алтай, , 13:22 — REGNUM В Республике Алтай число летальных случаев среди пациентов с коронавирусом достигло 460. За минувшие сутки подтверждено два новых случая смерти, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Скончались 89-летняя жительница Майминского района и 56-летний житель Чемальского района.

«По заключению патологоанатомов, смерть наступила в результате коронавирусной инфекции и тяжёлой двусторонней пневмонии», — отметили в оперштабе.

Добавим, что в 412 случаях из 460 непосредственной причиной смерти стал COVID-19. Остальные 48 умерли от сопутствующих заболеваний на фоне заражения коронавирусом.