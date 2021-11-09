Нижнедевицк, Воронежская область, 9 ноября 2021, 13:21 — REGNUM Возвращение Нижнедевицку статуса города зависит, прежде всего, от жителей этого воронежского села-райцентра. Однако, скорее всего, они на это не пойдут, и причины здесь в большей степени экономические. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал известный воронежский краевед и писатель Владимир Елецких.
Собеседник агентства напомнил о недавней инициативе властей посёлка Отрадное Новоусманского района о вхождении этого населённого пункта в границы Воронежа — тогда предложение отвергли жители посёлка, и именно из-за экономической подоплёки вопроса.
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Владимир Елецких в беседе с корреспондентом ИА REGNUM поднял другую тему — по его словам, по богатейшей истории Нижнедевицка не выпущено ни одной книги. Исключение представляет «Нижнедевицкая летопись. XX век» — книга, посвящённая истории района, но не отдельно Нижнедевицка.
Первое упоминание о селе Нижняя Девица на месте нынешнего Нижнедевицка относится к XVII веке. Основателями села стали служилые люди, охранявшие южные границы России от набегов татар. Уже в 1718 году село насчитывало почти 400 жителей. Статус уездного города Нижнедевицк получил в 1779 году после расформирования Белгородской губернии, в результате Нижнедевицк становится центром уезда, в который вошли территории нынешнего Нижнедевицкого района, а также частично Хохольского, Репьевского районов Воронежской области и части территории Белгородской и Курской областей. Герб и план города утвердила Екатерина II в 1781 году, причем ядро застройки Нижнедевицка сохранено и сегодня. Статуса города Нижнедевицк лишился уже при Советской власти, в 1928 году, после упразднения уездов. Он стал селом и центром Нижнедевицкого района Центрально-Чернозёмной области. Сегодня село с населением чуть более 5 тыс. человек (данные на 2010 год) является центром Нижнедевицкого района Воронежской области. В селе есть свой краеведческий музей, немало памятников культуры регионального значения.