Нижнедевицк, Воронежская область, , 13:21 — REGNUM Возвращение Нижнедевицку статуса города зависит, прежде всего, от жителей этого воронежского села-райцентра. Однако, скорее всего, они на это не пойдут, и причины здесь в большей степени экономические. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал известный воронежский краевед и писатель Владимир Елецких.

Нижнедевицк Https://nizhnedevick.ru/

«Есть проблема одна и очень важная — переименование из села в город коснется населения, нужен референдум. В этом случае у жителей резко подскочат цены на электричество, например. В селе цены ниже, и это самая главная экономическая проблема для населения. Второе — это почта, связь. Кроме того, переименование в город коснется многих структур, организаций, которые должны будут сменить устав, документы. Это большие проблемы, которые и мешают возвращению Нижнедевицку статуса города», — отметил Владимир Елецких.

Собеседник агентства напомнил о недавней инициативе властей посёлка Отрадное Новоусманского района о вхождении этого населённого пункта в границы Воронежа — тогда предложение отвергли жители посёлка, и именно из-за экономической подоплёки вопроса.

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«Статус посёлка городского типа имеет Хохол, Новохопёрск, где населения чуть больше трёх тысячи человек, — город. Что такое город, по большому счёту? Чем Нижнедевицк отличается от Новохопёрска? Большой разницы нет, зато дешевле электричество», — отметил Елецких.

«Вот был в Липецкой области один хитрый губернатор, он взял и родной городок Тербуны, он был посёлок городского типа, сделал селом, и там мгновенно снизились цены», — отметил краевед.

Владимир Елецких в беседе с корреспондентом ИА REGNUM поднял другую тему — по его словам, по богатейшей истории Нижнедевицка не выпущено ни одной книги. Исключение представляет «Нижнедевицкая летопись. XX век» — книга, посвящённая истории района, но не отдельно Нижнедевицка.

Нижнедевицк сегодня Https://nizhnedevick.ru/

Первое упоминание о селе Нижняя Девица на месте нынешнего Нижнедевицка относится к XVII веке. Основателями села стали служилые люди, охранявшие южные границы России от набегов татар. Уже в 1718 году село насчитывало почти 400 жителей. Статус уездного города Нижнедевицк получил в 1779 году после расформирования Белгородской губернии, в результате Нижнедевицк становится центром уезда, в который вошли территории нынешнего Нижнедевицкого района, а также частично Хохольского, Репьевского районов Воронежской области и части территории Белгородской и Курской областей. Герб и план города утвердила Екатерина II в 1781 году, причем ядро застройки Нижнедевицка сохранено и сегодня. Статуса города Нижнедевицк лишился уже при Советской власти, в 1928 году, после упразднения уездов. Он стал селом и центром Нижнедевицкого района Центрально-Чернозёмной области. Сегодня село с населением чуть более 5 тыс. человек (данные на 2010 год) является центром Нижнедевицкого района Воронежской области. В селе есть свой краеведческий музей, немало памятников культуры регионального значения.