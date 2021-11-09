Ростов-на-Дону, , 13:20 — REGNUM В Ростовской области прививочная кампания от COVID-19 после выхода из локдауна вновь набирает обороты. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте донского правительства 9 ноября, передаёт ИА REGNUM.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

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Участниками вакцинации стали 1 млн 731,5 тыс. жителей Ростовской области (+ 6083 за сутки). Обе дозы антиковидной вакцины получили 1 млн 646,35 тыс. человек (+ 6035 за сутки).

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области с 8 ноября на фоне выхода из локдауна введены дополнительные ограничения для непривитых от COVID-19 граждан. В частности, ограничено посещение театров и торговых центров.

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