Минск, , 13:19 — REGNUM Белорусское государственное предприятие «Белэнерго» опровергло сообщения СМИ об аннулировании заключенных ранее контрактов на поставку электроэнергии на Украину.

ЛЭП Пресс-служба филиала «Калугаэнерго»

«Беларусь продолжает поставки электроэнергии в Украину в рамках подписанного на ноябрь контракта. Экспорт осуществляется в соответствии с обозначенными в контракте обязательствами», — сообщили в пресс-службе компании.

Там уточнили, что письмо об изменении условий сотрудничества, о котором сообщило издание «Страна», было направлено в адрес конкретных компаний, которым поставки электроэнергии в ноябре 2021 года не запланированы.

Ранее ИА REGNUMсообщало, что больше половины всех энергоблоков тепловых электростанций на Украине перестали работать к 4 ноября.

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