Минск, 9 ноября 2021, 13:19 — REGNUM Белорусское государственное предприятие «Белэнерго» опровергло сообщения СМИ об аннулировании заключенных ранее контрактов на поставку электроэнергии на Украину.
Там уточнили, что письмо об изменении условий сотрудничества, о котором сообщило издание «Страна», было направлено в адрес конкретных компаний, которым поставки электроэнергии в ноябре 2021 года не запланированы.
Ранее ИА REGNUMсообщало, что больше половины всех энергоблоков тепловых электростанций на Украине перестали работать к 4 ноября.
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