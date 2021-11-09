Токио, 9 ноября, 2021, 13:17 — ИА Регнум. Во время онлайн-трансляции Netflix Festival Japan 2021 потоковый сервис анонсировал двухсерийный полнометражный фильм на основе манги и аниме «Семь смертных грехов». Трейлер компания опубликовала 9 ноября на YouTube-канале Netflix Anime.

Цитата из аниме «Семь смертных грехов», реж. Ёсимото Киндзи. 2017

Картина будет называться «Семь смертных грехов: зависть Эдинбурга» (Nanatsu no Taizai: Ensa no Edinburgh), в центре повествования будет находиться сын Мелиодаса (главный герой оригинальной манги) Тристан. Обе серии фильма выйдут в 2022 году.

Для справки: автором манги «Семь смертных грехов» является мангака Накаба Судзуки, он публиковал своё произведение в журнале Weekly Shonen Magazine с октября 2012 года по март 2020-го. Премьера одноимённого аниме-сериала студии A-1 Pictures состоялась 5 октября 2014 года.