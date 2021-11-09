Ульяновск, 9 ноября, 2021, 13:16 — ИА Регнум. В Ульяновской области ожидается сильная гололедица. Предупреждение об этом распространило управление МЧС со ссылкой на региональный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лед на лужах

В ведомстве отмечают, что 9 ноября с 16 — 18 часов на дорогах ожидается образование гололедицы. Она сохранится с 10 по 12 ноября.

«Объявляется «жёлтый» уровень опасности», — говорится в сообщении.

В условиях гололедицы спасатели рекомендуют правильно выбирать обувь, избегать обледенелых участков и места с наклонной поверхностью, а пожилым советуют использовать трость с резиновым наконечником. Особо внимательными должны быть водители.

Как сообщало ИА REGNUM, погодная шкала состоит из четырёх цветов, где жёлтый следует за зелёным и означает, что стихия потенциально опасна.