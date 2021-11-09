Усть-Коксинский район, Алтай, , 13:16 — REGNUM Спасатели в районе Аккемской тропы в Республике Алтай нашли тело туриста, пропавшего в ходе одиночного похода. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

Горный Алтай Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Житель Новосибирской области 1994 года рождения вышел на маршрут 1 ноября, намереваясь завершить поход через пять дней. Из посёлка Кучерла он пошёл к Аккемскому озеру по одноимённой тропе, после чего планировал вернуться через перевал Кара-Тюрек по Кучерлинской тропе.

Однако на сеанс связи в оговорённое время 3 ноября он не вышел. 5 ноября были организованы поиски мужчины на земле и с воздуха.

«Ежедневно спасатели проводили аэровизуальное обследование местности по маршруту туриста, 10 спасателей, разделившись на 3 группы обследовали квадрат за квадратом в пешем порядке», — отметили в ведомстве.

В результате тело пропавшего без признаков жизни было обнаружено 9 ноября. Как отмечается, турист упал на камни с высоты около 150 метров.

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