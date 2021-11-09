Иерусалим, 9 ноября, 2021, 13:18 — ИА Регнум. Жара и засуха — типичное явление для ноября в Израиле, однако такого количества жарких и сухих дней подряд не было с ноября 1933 года. Об этом рассказал глава климатического отдела метеослужбы Израиля Амос Порат 9 ноября, передают «Вести Израиль».

(сс) Tama66 Засуха

По словам профессора Пората, погода нынешнего ноября больше похожа на летнюю, чем на осеннюю. Жара достигает 30 градусов.

Управление национальных парков и заповедников объявило о закрытии некоторых пешеходных маршрутов в районе Кармеля, Иудеи, Западной Галилеи и других мест, на территории парков и заповедников запрещено разжигать огонь. Данные ограничения будут действовать до 10 ноября, ожидается, что затем они будут продлены.

Запрет на разжигание огня на открытых площадках, прежде всего возле лесов, издала также Служба пожарной охраны. Запрет действует до конца ноября, за его нарушение грозит штраф до 75 тыс. шекелей или лишение свободы сроком до шести месяцев.