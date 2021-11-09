Ньон, Швейцария, , 13:16 — REGNUM На матч сборных России и Кипра по футболу назначена польская бригада арбитров во главе с Даниэлем Стефанским. Об этом 9 ноября сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Арбитр Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР

Помогать главному арбитру будут лайнсмены Давид Голис и Михал Обукович. Резервным рефери назначен Дамьян Сильвестрзак.

Матч Россия — Кипр в рамках отборочного турнира чемпионата мира — 2022 пройдёт 11 ноября в Санкт-Петербурге.

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