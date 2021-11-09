Новосибирск, , 13:16 — REGNUM В связи с сообщениями новосибирцев и публикациями СМИ о ремонте дорог в условиях снегопада, министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, в соответствии с поручением губернатора Андрея Травникова, усилило работу с заказчиками и подрядчиками. На автодороги, ремонтируемые за счёт областного бюджета, направлен дополнительный независимый лабораторный контроль качества, сообщили в областном правительстве.

Ремонт дороги Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На объектах Новосибирска будет проведён лабораторный контроль качества выполненных работ, по его результатам специалисты примут решение о соответствии работ действующим нормативным требованиям. На указанной в публикациях ул. Блюхера, во время ремонта которой произошёл инцидент, связанный с грубым обращением рабочего с гражданами, производились работы по ремонту тротуара в рамках муниципальной программы — заказчиком этих работ выступает мэрия Новосибирска.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области провело разъяснительную работу с представителем заказчиков дорожно-строительных работ (мэрией Новосибирска), которые в свою очередь организовали беседу с подрядчиками о недопустимости проведения ремонтных работ с нарушением технологии, в период выпадения осадков, также подрядчику было указано на необходимость корректного обращения с гражданами.

По результатам данного инцидента, региональным минтрансом дополнительно направлен независимый лабораторный контроль качества на участки автомобильных дорог, ремонт на которых выполняется за счёт средств областного бюджета, в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Читайте ранее в этом сюжете: В Новосибирске дорожник попытался скрыть укладку асфальта в слякоть