9 ноября 2021 | Время чтения 4 мин

Пока Минюст РФ борется с советскими пропагандистскими фильмами, внеся в список экстремистских материалов картину «Тайное и явное (Цели и деяния сионистов)», снятую в 1973 году, Роскомнадзор задумал избавить онлайн-кинотеатры от «секс-девиаций». В соцсетях недоумевают: людей за дураков держат?

Светлана Шаповалова, , 13:39 — REGNUM Инициативу Роскомнадзора, задумавшегося над вопросом введения запрета на показ фильмов с секс-девиациями, активно обсуждают в социальных сетях. Высказывают много критики и иронии. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее любопытные комментарии.

Франс Франкен Младший. Вечная дилемма человечества, Добродетель и Порок. 1633

«Ну, тогда и все сериалы про полицию и маньяков нужно запрещать… «Игра престолов» туда же… Тут надо поглядеть на наши сериалы… Однозначно Пятый канал с их «Следом» и НТВ с ментами придётся закрывать…

Также все криминальные хроники, оставить только новости про пьяных дебоширов и пьяных за рулём, да мошенников с карманниками… Всё-то они о России пекутся… Может, им пора самим перестать эти фильмы смотреть, а то налицо разрушение психики», — предлагает Алексей.

«Под эту категорию попадает львиная доля зарубежных фильмов. Категорически против гомосексуализма и других гадостей, но тотально запрещать все зарубежное — это полный бред. Достаточно присвоить этим фильмам статус 18+. Есть же подобная практика, зачем перегибать палку и делать — как было в СССР. Лучше бы со времен СССР брали действительно хорошее, которого было очень много», — поддерживает барнаулец.

«Предлагаю запретить существование Роскомнадзора как пропаганду психосексуальных девиаций», — иронизирует либерал.

«Запретить однозначно, и чем быстрее — тем лучше, это же противоестественно, ни к чему развращать наше общество», — считает Иван Иванов.

«Ванек, тебя картины Рубенса сильно развратили?» — заметил Александр В.

Пользователь

«Тут Роскомнадзор порносайты закрывал-закрывал. Так вот вопрос как к эксперту. Много ли закрыли?» — развивает тему Джон.

«Я специально сейчас проверил и могу сказать, что ничего не изменилось (за исключением пары сайтов, о которых я даже не слышал)», — откликнулся Иван Иванов.

«Давно пора всякое уродство убрать из ноосферы вместе с носителями. Пора Ренессанс вводить», — предлагает Юзер.

«Очередная бредовая идея, она приведет к обратному, то есть — ударит по легальным кинотеатрам и уйдет в пиратский контент, а его очень много, растет как грибы, бороться с ним нереально», — считает Max Radin.

«Лишние движения. Уберите всю чернуху с Первого канала, займитесь пропагандой семейных ценностей, тогда и запрещать ничего не придется. Кому надо, все равно найдут способ смотреть запрещенный контент», — предлагает Алексей Фокс.

«Никогда не запретят то, что приносит выгоду! Не обольщайтесь!» — приводит довод Юрий Шерементьев.

«Дичь какая-то. Это же не ТВ-канал, а онлайн-кинотеатр. Тут человек сам выбирает, что смотреть. Случайно подобный контент никто не увидит, как в случае с ТВ. Сделайте обязательную пометку перед просмотром, о том, что там 18+, и всё. Больше ничего не надо», — соглашается Maxin Rоgov.

Телевидение Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«Да подумаешь, отклонения. Главное, чтобы сцены курения табака замазали», — смеётся Адам Ваксель.

«Сначала неправильные фильмы, потом неправильные книги, потом и до неправильных людей дойдем… Когда-то это уже было в истории…» — рассуждает Василий Рожков.

«Как всегда — всё через одно место. Такие темы умалчивать нельзя, наоборот, нужно показывать и объяснять, что такое хорошо, а что такое плохо. Например, в «Интернах» есть сюжет про эксгибициониста, который в итоге в нос получил. Деяние — наказание. Нет же… У нас тупо запрещают. Причем то, что не надо.

Я противница курения, но когда в криминальной передаче на пол-экрана сообщение о вреде курения и предупреждение, что, о, ужас, тут курить будут, и при этом куча истерзанных трупов средь бела дня, это вводит в ступор и непонимание, с чем и как боремся?» — вопрошает С.

«Запретить фильм Гайдая про Шурика: там есть сцена мазохизма — надо Федя, надо!» — смеётся «Байден».

"Вдруг из маминой из спальниКривоногий и хромойВыбегает умывальник И качает…»

Запретить мультфильм за пропаганду среди детей секс-игрушек, чем там мама с ним занималась! И ещё разобраться надо, чем он там качает!» — иронизирует Ленон.

«Извращенцам не место в России», — заявил Степан Краснов.

Зал заседаний Роскомнадзора (сс) Lesless

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что Роскомнадзор рассматривает вариант введения запрета для онлайн-кинотеатров на показ фильмов и сериалов, в которых демонстрируют нетрадиционные сексуальные отношения и сексуальные отклонения, известили «Ведомости».

Речь идёт о том, чтобы дополнить существующее законодательство запретом на распространение материалов с педофилией, эксгибиционизмом, садизмом и мазохизмом и включить их в реестр запрещенной информации.

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