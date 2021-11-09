Москва, , 13:53 — REGNUM Телеведущая Ксения Бородина поздравила свою мать с днём рождения дорогостоящим подарком. Об этом 9 ноября пишет издание StarHit.

Ксения Бородина Скриншот с YouTube

По данным СМИ, Бородина подарила матери часы из розового золота с бриллиантами стоимостью 2 млн рублей. «Я тебя очень люблю, хотя иногда мы ругаемся… Я всегда хотела, чтобы ты мною гордилась. Всё сильное, что есть во мне — это от тебя», — обратилась к матери телеведущая.

Ранее Ксения Бородина обратилась к Виктории Боне, обвинившей её в наркотической зависимости. «Обсуждать меня в прямых эфирах, на интервью — это удел бездельников. Мой — идти дальше», — высказалась Бородина.

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