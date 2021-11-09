Абанский район, Красноярский край, , 13:13 — REGNUM В Абанском районе Красноярского края проводится проверка по факту гибели двоих мужчин при пожаре. Об этом ИА REGNUM сообщили 9 ноября в Главном следственном управлении СКР по региону.

Пожар Pixabay.com

Пожар произошёл ночью 8 ноября в одном из домов в посёлке Абан. После локализации возгорания были обнаружены тела 59-летнего и 37-летнего мужчин с признаками термического воздействия.

По предварительным данным, 59-летний хозяин дома употреблял спиртное в компании приятелей. В какой-то момент один из мужчин оставил непотушенную сигарету на матрасе. Очаг возгорания зафиксирован именно в этом месте.

Предположительная причина пожара — неосторожное обращение с источниками огня при курении. О возгорании пожарным сообщили соседи.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Проводятся судебные экспертизы.

Как сообщало ИА REGNUM, архангельский следком возбудил уголовное дело по факту гибели трёх человек при пожаре на острове Бревенник.

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