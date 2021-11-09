Вашингтон, , 13:11 — REGNUM Подавляющее большинство граждан США выступает против так называемой «культуры отмены» — практике остракизма того или иного человека или группы лиц в связи с их позицией, которая идет вразрез с доминирующей в обществе точкой зрения, сообщает 8 ноября со ссылкой на опрос The Hill.

Как показало исследование, проведенное изданием совместно с консалтинговой компанией HarrisX, 71% зарегистрированных избирателей заявили о том, что убеждены или считают, что сторонники «культуры отмены» зашли слишком далеко. Такой точки зрения придерживаются 76% республиканцев, 70% демократов и 68% сторонников независимых кандидатов.

Напротив, особой проблемы в новой форме остракизма не видят 29% опрошенных.

Опрос Hill-HarrisX проводился онлайн среди 930 зарегистрированных избирателей в период с 2 по 3 ноября. Погрешность его составляет плюс-минус 3,2 процентных пункта. В качестве определения «культуры отмены» авторы опроса использовали данное в словаре Merriam-Webster определение, согласно которому культура отмены — «это практика или тенденция участвовать в массовой отмене как способ выражения неприятия или оказания социального давления».

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