Грозный, , 13:10 — REGNUM В Чечне в связи с угрозой распространения коронавируса вышли новые рекомендации по ограничениям, которые начали действовать с 8 ноября. Они вводятся новой редакцией указа главы республики «О мерах по минимизации угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Чеченской Республики».

Свадьба FrankWinkler

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Так, в соответствии с документом, жителям рекомендовано отказаться от свадебных торжеств, перенеся их на более благоприятное время, либо ограничить число гостей на таких мероприятиях.

Кроме того, запрещено проведение массовых общественных, политических и других мероприятий с участием более 50 человек, а число участников религиозных мероприятий, в том числе коллективных намазов рекомендовано существенно сократить.

Отдельно в указе сказано о траурных мероприятиях. Рекомендовано ограничить число лиц, принимающих траур, а также «воздержаться от физических контактов при выражении соболезнования и приветствия».

Напомним, ранее в Чечне были введены в действие QR-коды или справки об отрицательном ПЦР-тесте и перенесенном заболевании. Их необходимо предъявлять при входе в места массового пребывания людей, в том числе на предприятия общепита, торговли и сферы услуг. Кроме того, для непривитых лиц старше 60 лет введен режим самоизоляции. Выходить из дома им разрешено лишь при крайней необходимости.