Полотняный завод, Калужская область, , 13:46 — REGNUM В Полотняном Заводе Калужской области завершились съемки телевизионного проекта «Пешком». Это шестой приезд съемочной группы во главе с автором программы Михаилом Жебраком в регион. Три новых выпуска программы, созданные в Калужской области, ожидают зрителей канала «Культура» в первом квартале 2022 года. Об этом 9 ноября сообщает корреспонденту ИА REGNUM со ссылкой на генерального директора Агентства по развитию туризма Калужской области Татьяну Каледину.

На съемках программы «Пешком» в Полотняном 3аводе Фото Агентства по развитию туризма в Калужской области

Впервые проект «Пешком» побывал в Калужской области в 2017 году, тогда были сняты два фильма: о Боровске старообрядческом и о Калуге монументальной. Осенью 2021 года команда проекта «Пешком» запустила новый цикл передач с подзаголовком «Другое дело», одна из стартовых серий была посвящена Константину Циолковскому, эфир состоялся в конце сентября. Российскую телеаудиторию ожидает еще три фильма, снятых в Калужской области: о Паустовском, жившем в Тарусе, о битве при Малоярославце в войне 1812 года и о Пушкине-издателе. Эфиры этих серий запланированы на первый квартал 2022 года.

«Калужская область всегда притягивала неординарных, талантливых людей, которые заряжались вдохновением, создавали потрясающие творческие и научные проекты, а также раскрывались с совершенно новых сторон. Очень приятно, что создатели программы «Пешком» неоднократно подтвердили этот факт. Подобные творческие проекты также помогают показать туристический потенциал региона по-иному, свежо и интересно. С нетерпением будем ждать выхода новых программ, а также надеемся и на продолжение проекта на калужской земле», — отметила Татьяна Каледина.

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