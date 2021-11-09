Петах-Тиква, , 13:12 — REGNUM Мужчина из израильского города Петах-Тиква обратился в полицию с жалобой на соседку, которая раздевается у открытого окна, сообщает Mynet 9 ноября.

Пьер Пюви де Шаванн. Обнаженная

Мужчина подробно описал действия соседки из квартиры напротив. Она неоднократно показывалась на балконе в провокационном виде, демонстрировала свое кружевное белье, обнажалась, а однажды попросила его помочь сорвать ей фрукты с растущего во дворе дерева и прикоснулась к его руке. В результате человек пришел к выводу, что его пытаются соблазнить, и выразил недовольство таковыми действиями соседки, которые мешают ему читать новости, сидя на балконе, и вызывают подозрения со стороны его супруги.

Недовольный мужчина просит добиться для соседки запрета приближаться к нему.