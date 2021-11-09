Москва, 9 ноября, 2021, 13:08 — ИА Регнум. После «американских горок», которые наблюдались на прошлой неделе, амплитуда колебаний курса рубля снизилась, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

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«С 8 ноября пара доллар/рубль топчется в скромном диапазоне, осциллируя вокруг отметки 71 руб. после неудачных попыток закрепиться над уровнем 72 руб. несколькими днями ранее.

Однако это затишье может оказаться временным — трейдеры, вероятно, взяли паузу перед новым рывком, направление которого определят преимущественно сигналы из США, где выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, а также инфляция на производственном и потребительском уровнях зададут тон долларовым парам, причем, возможно, до конца этой торговой недели.

Сам «американец» сейчас чувствует себя неуверенно, отступая от свежих годовых максимумов, отмеченных в конце минувшей недели в основном за счет сильной статистики по рынку труда.

Однако ралли USD может с легкостью возобновиться, если глава Федрезерва воздержится от более голубиных ноток в свой речи, а инфляция отразит дальнейший рост цен, что в свою очередь повлечет пересмотр ожиданий относительно повышения ставок.

Реализация бычьего сценария для доллара чревата возвращением пары за пределы 72 руб. в ближайшие дни, и потенциальная просадка нефтяных цен может ускорить этот процесс.

Нефть марки Brent пробуксовывает на подступах к отметке $84 за баррель и рискует скорректироваться вниз, если спрос на риск не оживится, а доллар вернется к росту в ближайшие дни», — считает эксперт.

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