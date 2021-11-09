Москва, 9 ноября, 2021, 13:08 — ИА Регнум. В Москве столкнулись сразу несколько машин. Крупное дорожно-транспортное происшествие произошло 9 ноября на Садовом кольце недалеко от торгового центра «Атриум». Об этом сообщили в департамента транспорта российской столицы.

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На улице Земляной Вал в районе дома 21/2 в настоящее время работают оперативные службы города. Из-за аварии на садовом кольце образовалась пробка: заняты три полосы движения в сторону пересечения со Старой Басманной улицей. Движение автотранспорта возможно только по одной полосе.

О погибших не сообщается, но известно, что результате ДТП двух человек зажало в автомобилях.

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Как сообщало ИА REGNUM, 7 ноября автомобиль такси врезался в препятствие на Ярославском шоссе в Москве. В результате ДТП пострадали три человека, включая водителя. Женщина и ребёнок были госпитализированы в тяжёлом состоянии.