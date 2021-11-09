Ташкент, 9 ноября, 2021, 13:07 — ИА Регнум. В Узбекистане в 2022 году намерены продать 32 крупных государственных актива, провести приватизацию «Узпромстройбанка», а также выставить на продажу 368 непрофильных и неэффективных активов госпредприятий. Об этом 9 ноября сообщает пресс-служба президента Узбекистана по итогам совещания по вопросам приватизации государственных объектов, которое провел президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Kremlin.ru Шавкат Мирзиёев

«К продаже подготовлены 770 активов в регионах. Ожидается, что за счет этого в бюджет поступит около 10 триллионов сумов (один доллар — 10 700 сумов)», — говорится в сообщении.

Напомним, в целом, в 2021—2022 годах планируется сократить количество предприятий с государственной долей не менее чем в три раза.