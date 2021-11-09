Уфа, , 13:18 — REGNUM Более 45 млн рублей было выделено Башкирии из федерального бюджета на реализацию программы адресной социальной помощи на основании социального контракта. Об этом 9 ноября сообщает пресс-служба Министерства семьи, труда и социальной защиты населения региона.

Бедность Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Сообщается, что это позволит до конца года в регионе заключить на 580 контрактов больше, чем было запланировано, увеличив количество контрактов до 4734. При этом руководство Башкирии намерено дополнительно выделить 6,1 млн рублей на софинансирование этой программы.

Отмечается, что в 2021 году в Башкирии было заключено свыше 3600 контрактов. При этом одним из самых востребованных мероприятий программы является поиск работы, поэтому с соискателями было заключено 1215 контрактов и выплачено по ним 73,7 млн рублей.

Кроме этого, 178,2 млн рублей получили 743 малоимущих гражданина для осуществления ими предпринимательской деятельности. На ведение личного подсобного хозяйства 458 жителям было выплачено 38,2 млн рублей. 1184 семьи получили 68 млн рублей на осуществление других мероприятий, которые были направлены на преодоление трудной жизненной ситуации.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии социальный контракт заключается с одиноко проживающими гражданами и с малоимущими семьями, которые по независящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в республике. При этом выделенные деньги можно использовать только по назначению.