Москва, , 13:03 — REGNUM Рост мировой инфляции в 2022 году может замедлиться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 ноября заявила главный редактор Investing.com (Россия) Анастасия Кошелева.

Инфляция Pixabay.com

«Риски мировой стагфляции есть, поскольку сейчас наблюдаются высокие темпы роста инфляции при общей нестабильности мировой экономики. Однако по мере восстановления экономических процессов и решения проблем, связанных с пандемией, ситуация в мире может нормализоваться, что придет к снижению рисков застоя, — сказала Кошелева. — В 2020 году мировой уровень ВВП снизился на 4,3%, а в 2021 году может прибавить 5,9%. Это говорит о достаточно высоких темпах восстановления глобальной экономики, что влияет на уровень инфляции. Также негативно сказывается высокая интенсивность спроса, например, за первое полугодие потребительский спрос в России вырос почти на 12% по сравнению с 2020 годом».

По ее словам, ожидается, что в 2022 году рост мировой экономики составит около 4,9%.

«Что касается роста инфляции, то в связи с восстановительными процессами в экономике он может замедлиться. Однако есть и негативные факторы. В первую очередь это эпидемиологическая ситуация и обстановка на мировом рынке. Также могут сказаться на показателях инфляции цены на энергоносители — поскольку ожидается, что стоимость газа и нефти в 2022 останется высокой, это создает определенные риски для стабилизации цен на мировом рынке», — уточнила эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что центральные банки США и Европы, скорее всего, будут вынуждены поднять ключевые ставки в 2022 году.

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